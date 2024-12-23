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Скворцов Арсентий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скворцов Арсентий Иванович
Фамилия
Скворцов
Имя
Арсентий
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Королево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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