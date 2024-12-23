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Смирнов Сергей Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Сергей Кузьмич
Фамилия
Смирнов
Имя
Сергей
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Карабаново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 59.

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