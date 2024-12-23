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Сироткин Евдоким Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сироткин Евдоким Григорьевич
Фамилия
Сироткин
Имя
Евдоким
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Абабково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 59.

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