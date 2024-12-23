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Румянцев Иоанн Никонорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Румянцев Иоанн Никонорович
Фамилия
Румянцев
Имя
Иоанн
Отчество
Никонорович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц. земля в Никитская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Никитская волость, Никитское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.

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