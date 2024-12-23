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Померанцев Филарет Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Померанцев Филарет Андреевич
Фамилия
Померанцев
Имя
Филарет
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Чернышиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 56.

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