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Праводелов Арсений Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Праводелов Арсений Арсеньевич
Фамилия
Праводелов
Имя
Арсений
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Филино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 55.

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