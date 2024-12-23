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Петров Дмитрий Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петров Дмитрий Петрович
Фамилия
Петров
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Вонюх
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 54.

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