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Орлов Александр Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орлов Александр Константинович
Фамилия
Орлов
Имя
Александр
Отчество
Константинович
Сословие
купечество
Занятие
сын купца
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Парфентьево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 53.

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