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Никитин Трофим

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никитин Трофим
Фамилия
Никитин
Имя
Трофим
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Ивановка
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 51.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1865
01.04.1914 ст.
Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Около 1845
Неизвестно
Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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