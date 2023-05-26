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Копосов Гавриил Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Копосов Гавриил Григорьевич
Фамилия
Копосов
Имя
Гавриил
Отчество
Григорьевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Георгиевской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Верховолостное
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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