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Кондратьев Михаил

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кондратьев Михаил
Фамилия
Кондратьев
Имя
Михаил
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Гаревая
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
До 1860 ст.
После 1906 ст.
Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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