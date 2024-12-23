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Комаров Александр Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Комаров Александр Павлович
Фамилия
Комаров
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Хмелевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

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