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Косаков Иван Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Косаков Иван Яковлевич
Фамилия
Косаков
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Занятие
унтер-офицер
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Илешевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 39.

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