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Комаров Василий Евплович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Комаров Василий Евплович
Фамилия
Комаров
Имя
Василий
Отчество
Евплович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Фалино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

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