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Кузнецов Николай Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузнецов Николай Михайлович
Фамилия
Кузнецов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

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