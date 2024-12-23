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Иванов Семен

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Семен
Фамилия
Иванов
Имя
Семен
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Евдокимово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1834 ст.
Между 1906 и 1912 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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