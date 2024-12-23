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Звездкин Осип Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Звездкин Осип Семенович
Фамилия
Звездкин
Имя
Осип
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Алешково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 29.

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