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Евграфов Николай

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Евграфов Николай
Фамилия
Евграфов
Имя
Николай
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Гаревая
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1853 ст.
До 27.10.1904 ст.
Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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