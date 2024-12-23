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Егоров Михаил Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Егоров Михаил Егорович
Фамилия
Егоров
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Занятие
отставной военный писарь из крестьян
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Новинская волость, Брянцево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 26.

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