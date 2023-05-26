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Думис Карл Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Думис Карл Петрович
Фамилия
Думис
Имя
Карл
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Лифляндская губерния, Рижский уезд, Адеркажская волость, Ратнеки
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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