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Добровольский Федор Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Добровольский Федор Сергеевич
Фамилия
Добровольский
Имя
Федор
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Ширская волость, Савичево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 23.

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