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Галунов Филипп Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Галунов Филипп Иванович
Фамилия
Галунов
Имя
Филипп
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, М. Васильевское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

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