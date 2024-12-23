Варнаков Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарнаков Семен Дмитриевич

Варнаков Семен Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Варнаков Семен Дмитриевич
Фамилия
Варнаков
Имя
Семен
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Елизарово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.