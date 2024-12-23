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Воскресенский Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воскресенский Петр Иванович
Фамилия
Воскресенский
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Успенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Турдиево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

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