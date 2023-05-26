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Воскресенский Михаил Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воскресенский Михаил Андреевич
Фамилия
Воскресенский
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Христорождественской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Парфентьево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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