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Боровиков Степан Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боровиков Степан Иванович
Фамилия
Боровиков
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Ключевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

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