Баранов Александр Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Александр Кондратьевич

Баранов Александр Кондратьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баранов Александр Кондратьевич
Фамилия
Баранов
Имя
Александр
Отчество
Кондратьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Залесье
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.