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Бородулин Иван Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бородулин Иван Арсеньевич
Фамилия
Бородулин
Имя
Иван
Отчество
Арсеньевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Костромская губерния
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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