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Белоруссов Семен Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белоруссов Семен Матвеевич
Фамилия
Белоруссов
Имя
Семен
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Церковное
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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