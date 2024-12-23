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Беляев Василий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Василий Федорович
Фамилия
Беляев
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Михайловское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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