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Афонский Александр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Афонский Александр Александрович
Фамилия
Афонский
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Потрусовская волость, Потрусово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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