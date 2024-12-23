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Андреев Андрей Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Андреев Андрей Андреевич
Фамилия
Андреев
Имя
Андрей
Отчество
Андреевич
Занятие
отставной младший счетчик 1й артиллерийской бригады
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ефремовская волость, Павлово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

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