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Арсеньев Алесандр

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Арсеньев Алесандр
Фамилия
Арсеньев
Имя
Алесандр
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Ивановское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

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