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Алексеев Капитон

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Алексеев Капитон
Фамилия
Алексеев
Имя
Капитон
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Починок Голубево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 7.

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