Тарасов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Александр Алексеевич

Тарасов Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тарасов Александр Алексеевич
Фамилия
Тарасов
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Занятие
запасный ефрейтор
Адрес
Костромская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.