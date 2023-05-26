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Свидерский Николай Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Свидерский Николай Федорович
Фамилия
Свидерский
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Занятие
управляющий имением титулярного советника Федора Михайловича Власовского
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

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