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Поливанов Александр Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поливанов Александр Константинович
Фамилия
Поливанов
Имя
Александр
Отчество
Константинович
Занятие
статский советник
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 3.

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