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Лебедев Иван Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Иван Максимович
Фамилия
Лебедев
Имя
Иван
Отчество
Максимович
Сословие
мещане
Занятие
управляющий имением отца Максима Алексеевича Лебедева
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 3.

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