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Зайцев Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Василий Васильевич
Фамилия
Зайцев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Сословие
мещане
Адрес
Сухиничи
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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