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Войкин Степан Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Войкин Степан Григорьевич
Фамилия
Войкин
Имя
Степан
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Дубов
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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