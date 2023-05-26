Власовский Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласовский Федор Михайлович

Власовский Федор Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Власовский Федор Михайлович
Фамилия
Власовский
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Занятие
титулярный советник
Адрес
Костромская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.