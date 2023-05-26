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Барыбин Павел Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барыбин Павел Михайлович
Фамилия
Барыбин
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Занятие
управляющий имением потомственной почетной гражд. Глафиры Иосифовны Дедюхиной
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 1.

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