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Барышников Александр Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барышников Александр Максимович
Фамилия
Барышников
Имя
Александр
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вятская губерния, Яранский уезд, Ильинская волость, Журавлево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 1.

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