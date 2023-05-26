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Шашилов Харлампий Лукич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шашилов Харлампий Лукич
Фамилия
Шашилов
Имя
Харлампий
Отчество
Лукич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Вая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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