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Оносовский Сергей Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Оносовский Сергей Владимирович
Фамилия
Оносовский
Имя
Сергей
Отчество
Владимирович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Черновская волость, Черное
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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