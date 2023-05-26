Нарбеков Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарбеков Петр Дмитриевич

Нарбеков Петр Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нарбеков Петр Дмитриевич
Фамилия
Нарбеков
Имя
Петр
Отчество
Дмитриевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Горево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.