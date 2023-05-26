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Мироханов Алексей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мироханов Алексей
Фамилия
Мироханов
Имя
Алексей
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Пакали
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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