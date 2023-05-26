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Изюмов Иоанн Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Изюмов Иоанн Иоаннович
Фамилия
Изюмов
Имя
Иоанн
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Михайловское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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