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Анфисов Александр Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Анфисов Александр Иоаннович
Фамилия
Анфисов
Имя
Александр
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Белышево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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