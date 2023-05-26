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Аквилев Лавр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аквилев Лавр Алексеевич
Фамилия
Аквилев
Имя
Лавр
Отчество
Алексеевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Тумбасы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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